Ранее итальянские СМИ сообщили, что "Ювентус" и "Зенит" ведут переговоры по трансферу Азмуна. Указывалось, что петербуржцы хотят получить пять миллионов евро за иранского форварда, но "Юве" готов заплатить только один миллион и добавить два миллиона в виде бонусов.
Медведев опроверг информацию итальянской прессы. По его словам, "Зенит" не ведет переговоры с "Ювентусом" насчет перехода Азмуна.
"Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с "Ювентусом" нет", - заявил генеральный директор "Зенита".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Азмуном, помимо "Ювентуса", интересуются "Лион" и "Ньюкасл". Контракт 27-летнего иранца с "Зенитом" истекает по завершении сезона.
Источник: Eurostavka
Медведев: я уже неоднократно говорил, что переговоров с "Ювентусом" по Азмуну нет
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе форварда команды Сердара Азмуна в "Ювентус".
Фото: "СЭ"