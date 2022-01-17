В сферу интересов "армейцев" попал хавбек пражской "Спарты" Ладислав Крейчи. Этот игрок находится в шорт-листе ЦСКА. Московский клуб переключился на Крейчи после того, как сорвались переговоры по трансферу полузащитника "Бордо" Отавио, сообщает Transfermarkt.
Отметим, что контракт 22-летнего Крейчи со "Спартой" рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,8 миллиона евро.
Напомним, что ЦСКА ушел на зимний перерыв, занимая четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 30 очков.
Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника "Спарты" Крейчи
ЦСКА, продолжающий поиски опорного полузащитника, нашел потенциальное усиление на эту позицию в чемпионате Чехии.
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