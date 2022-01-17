После покупки ямайского форварда Шамара Николсона в составе "Спартака" числятся девять легионеров. При этом в соответствии с лимитом на легионеров в заявку на матчи РПЛ можно вносить не более восьми иностранцев.
Смородская допустила, что спортивный директор "Спартака" Лука Каттани работал над трансфером Николсона, не зная ограничений по числу легионеров в РПЛ.
"Покупка Николсона - серьезная ошибка Каттани? Я бы так не сказала. Во-первых, он мог не знать рамок нашего лимита. Я уверена, что до "Спартака" он не сталкивался еще с такими вещами. Возможно, Шамар действительно очень хорош и тянуть с этой покупкой было нельзя", - заявила Смородская.
Напомним, что Каттани занял пост спортивного директора "Спартака" в минувшем месяце. До этого он в течение пяти лет работал скаутом в "ПСЖ". Ранее итальянский специалист являлся сотрудником скаутской службы "Челси", а также работал в "Палермо" и "Новаре" в качестве спортивного директора.
Источник: Спорт-Экспресс
"Каттани мог не знать рамок нашего лимита". Смородская - о переборе легионеров в "Спартаке"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о ситуации с легионерами в "Спартаке".
Фото: "СЭ"