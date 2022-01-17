Как сообщает источник, "Краснодар" не планирует продлевать с Мартыновичем контракт. Срок нынешнего соглашения футболиста с клубом истекает по окончании сезона. В связи с этим футболист думает о том, чтобы завершить карьеру. Тогда он может получить должность в клубе.
Мартынович играет за "Краснодар" с 2010-го года, когда он перешел из минского "Динамо". С тех пор на его счету 262 матча за краснодарцев, в которых он забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.
В нынешнем сезоне Мартынович выходил на поле всего один раз, проведя полный матч против "Нижнего Новгорода", который был последним перед наступлением зимней паузы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего защитника в 700 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Краснодар" не будет продлевать контракт с Мартыновичем. Скорее всего он завершит карьеру
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович подумывает о завершении карьеры.
Фото: ФК "Краснодар"