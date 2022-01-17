Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Милан
1 - 2 1 2
СпецияЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
Дженоа2 тайм
X 26П2 29
Сделать ставку

Источник: "Краснодар" не будет продлевать контракт с Мартыновичем. Скорее всего он завершит карьеру

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович подумывает о завершении карьеры.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, "Краснодар" не планирует продлевать с Мартыновичем контракт. Срок нынешнего соглашения футболиста с клубом истекает по окончании сезона. В связи с этим футболист думает о том, чтобы завершить карьеру. Тогда он может получить должность в клубе.

Мартынович играет за "Краснодар" с 2010-го года, когда он перешел из минского "Динамо". С тех пор на его счету 262 матча за краснодарцев, в которых он забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

В нынешнем сезоне Мартынович выходил на поле всего один раз, проведя полный матч против "Нижнего Новгорода", который был последним перед наступлением зимней паузы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего защитника в 700 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт


Теги: Мартынович Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Медина: в ЦСКА знаю Фернандеса и Акинфеева. Смотрел ЧМ-2018, видел его сейв ногой с Испанией
Джикия и Карпин выбрали Левандовски лучшим игроком 2021-го года в голосовании ФИФА 2
Источник: "Краснодар" не будет продлевать контракт с Мартыновичем. Скорее всего он завершит карьеру 1
"Краснодар" объявил об аренде Вильены в "Эспаньол" 2
Антар Яхья официально назначен техническим директором академии "Спартака". Его называли креатурой Камоцци 2
Медина: всегда мечтал играть в Европе. ЦСКА - это огромный шаг вперед в карьере 1
ФИФА признала лучшим игроком 2021-го Роберта Левандовски. Он опередил Месси и Салаха
Тухеля признали лучшим тренером 2021-го года по версии ФИФА
Менди из "Челси" признан лучшим голкипером 2021-го по версии ФИФА
Шатов вернулся к тренировкам с "Уралом"
Зе Луиша против Цорна, Медина в ЦСКА, травма Лунёва, 3,5 млн для Хендрикса. Главное за 17 января 2
Источник: "Зенит" подписал 19-летнего парагвайского полузащитника 8
В "Аталанте" прокомментировали возможный уход Миранчука в "Дженоа" 1
Бояринцев: в "Спартаке" лишним легионером может стать практически любой
"Химки" могут подписать защитника, которого в Белоруссии дисквалифицировали за договорные матчи
Пономарев: ЦСКА поторопился подписывать Медину. В США - коммерция, а в Европе играют по-настоящему 6 эксклюзив
Источник: Языджи сегодня отправился в Россию для подписания контракта с ЦСКА
Тюкавин рассказал, готов ли он к уменьшению игрового времени из-за прихода Смолова в "Динамо" 1
Игнатов: очень рад за Селихова. Мне он нравится как вратарь 4
Тюкавин: в детстве я больше следил за Кокориным, чем за Смоловым
"Каттани мог не знать рамок нашего лимита". Смородская - о переборе легионеров в "Спартаке" 8
СМИ: Пруцев должен присоединиться к "Спартаку" на сборе на следующей неделе 1
"Манчестер Юнайтед" может сменить главного тренера до окончания сезона 1
Игнатов объяснил, почему раскрылся в "Спартаке" при Витории
Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника "Спарты" Крейчи 2
Игнатов - о лимите: у пожилого иностранца, приезжающего просто получать деньги, ничему не научишься 18
Карпин: готов ли я пожертвовать стилем игры сборной России? Нет, не готов 5
Игнатов рассказал о причинах неудач "Спартака" в РПЛ 1
В сборной России подтвердили, что Лунев перенесет операцию 1
Игнатов: "Зенит" не так уж и далеко от "Спартака". Нельзя мыслить, что не можем догнать их 17
Все новости
-