Напомним, Худяков обвиняется по делу о мошенничестве.
После 14:00 мск в Ленинском районном суде города Тамбова пройдет заседание о продлении срока содержания под стражей Худякова.
В ноябре 2021 года правоохранительными органами в Московском регионе был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. Суд заключил под стражу функционера сроком на 2 месяца.
Отметим, что в январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.
По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования.
Источник: Матч ТВ
Бывший спортивный директор "Тамбова" Худяков доставлен в суд по делу о мошенничестве
Экс-спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков доставлен в суд.
Фото: ФК "Тамбов"