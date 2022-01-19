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Семак - о контракте с "Зенитом": до 31 мая работаю, а дальше - посмотрим

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу возможного продления контракта с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, что действующее соглашение российского специалиста с петербургским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В контракте прописана возможность пролонгации трудового соглашения еще на один год.

"Обсуждали ли с клубом мой контракт? Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю, а дальше – посмотрим", - сказал Семак.

Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб три года подряд выигрывал чемпионат России, два раза становился обладателем Суперкубка России, а также побеждал в Кубке России.

В текущем сезоне "Зенит" после 18-ти туров РПЛ идет на 1-м месте в таблице.

Источник: Чемпионат

СМИ: "Зенит" пока не проводил переговоры с Семаком по новому контракту


Теги: Семак Зенит
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