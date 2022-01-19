Напомним, что действующее соглашение российского специалиста с петербургским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В контракте прописана возможность пролонгации трудового соглашения еще на один год.
"Обсуждали ли с клубом мой контракт? Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю, а дальше – посмотрим", - сказал Семак.
Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб три года подряд выигрывал чемпионат России, два раза становился обладателем Суперкубка России, а также побеждал в Кубке России.
В текущем сезоне "Зенит" после 18-ти туров РПЛ идет на 1-м месте в таблице.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Зенит" пока не проводил переговоры с Семаком по новому контракту
Семак - о контракте с "Зенитом": до 31 мая работаю, а дальше - посмотрим
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу возможного продления контракта с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"