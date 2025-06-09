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Источник: сумма отступных Батракова для европейских клубов составит €15 млн

Стала известна сумма отступных в новом контракте полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
Согласно информации «РБ Спорт», в новом соглашении «Локомотива» с полузащитником Алексеем Батраковым прописана сумма отступных в размере около 15 миллионов евро. Эта опция распространяется исключительно на клубы из Европы — команды Российской Премьер-Лиги не смогут активировать клаусулу.

Сегодня московский клуб официально объявил о продлении контракта с 20-летним футболистом до 2029 года.

В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро.

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