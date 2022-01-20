"Да, действительно интерес "Химок" к Драме есть, но на данный момент еще ничего не решено. Также есть французский клуб, который хотел бы видеть его у себя. Думаю, до 25-27 января мы примем окончательное решение", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
О возможном переходе Драме в "Химки" сообщалось вчера. Драме выступает на позиции центрального защитника. Он прошел молодежные системы "Лиона" и "Ренна". После этого 22-летний француз малийского происхождения выступал за донецкий "Олимпик" и Нью-Йорк "Ред Буллз". Контракт с последними истек в начале года, поэтому сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
После 18 туров РПЛ команда Игоря Черевченко занимает последнее место в турнирной таблице. В активе "Химок" 14 набранных очков.
Селюк подтвердил, что "Химки" заинтересованы в приглашении экс-защитника из МЛС
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Иссьера Драме, заявил об интересе "Химок" к футболисту.
Фото: твиттер Иссьяра Драме