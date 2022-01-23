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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
17:00
БернлиНе начат
П1 1.31X 5.8П2 10
Лестер Сити
17:00
БрайтонНе начат
П1 2.47X 3.5П2 2.85
Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.59
Челси
19:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
П1 3X 2.88П2 2.5
Реал
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.19X 7.4П2 15
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.65X 3П2 3
Реал Сосьедад
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.68X 3.55П2 6.2
Алавес
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.7X 3.8П2 1.78

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
1 - 1 1 1
Фиорентина2 тайм
Торино
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.04X 3.65П2 3.65
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
П1 1.13X 8.8П2 22
Специя
17:00
СампдорияНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85
Эмполи
20:00
РомаНе начат
П1 3.8X 3.95П2 1.9
Милан
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.4
Герта
19:30
БаварияНе начат
П1 12X 7.2П2 1.22

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Метц
0 - 0 0 0
Ницца2 тайм
П1 29X 5.5П2 1.17
Бордо
17:00
СтрасбурНе начат
П1 4.2X 3.95П2 1.82
Анже
17:00
ТруаНе начат
П1 2.12X 3.15П2 4
Клермон
17:00
РеннНе начат
П1 4.5X 3.7П2 1.82
Нант
17:00
ЛорьянНе начат
П1 2.26X 3.1П2 3.65
Монпелье
19:05
МонакоНе начат
П1 4.1X 3.7П2 1.9
ПСЖ
22:45
РеймсНе начат
П1 1.2X 7.4П2 14

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"Не понял позицию клуба. Видимо, сыграл мой образ плохого мальчика". Иван Игнатьев - об уходе из "Краснодара"

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев заявил, что не понял позицию "Краснодара" в ситуации со своим уходом из клуба.
Фото: РПЛ
Иван Игнатьев является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он выступал с 2017 по 2020 год, после чего перешел в "Рубин". За краснодарцев он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и стал автором 6 результативных передач.

"Я тогда не понял их позицию, почему так произошло. Были разногласия по новому контракту, но мы их урегулировали. Вскоре после этого клуб решил меня продать. Не стал препятствовать, но я действительно не хотел уходить. Думаю, сыграл мой образ плохого мальчика, который формировался еще с академии. Переживали, что буду нарушать дисциплину и негативно влиять на имидж клуба", - цитирует Игнатьева Матч ТВ.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года. Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов".

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев раскрыл подробности инцидента в ночном клубе


Теги: Игнатьев Ив Рубин Краснодар
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