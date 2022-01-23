Иван Игнатьев является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он выступал с 2017 по 2020 год, после чего перешел в "Рубин". За краснодарцев он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и стал автором 6 результативных передач.
"Я тогда не понял их позицию, почему так произошло. Были разногласия по новому контракту, но мы их урегулировали. Вскоре после этого клуб решил меня продать. Не стал препятствовать, но я действительно не хотел уходить. Думаю, сыграл мой образ плохого мальчика, который формировался еще с академии. Переживали, что буду нарушать дисциплину и негативно влиять на имидж клуба", - цитирует Игнатьева Матч ТВ.
В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года. Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов".
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"Не понял позицию клуба. Видимо, сыграл мой образ плохого мальчика". Иван Игнатьев - об уходе из "Краснодара"
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев заявил, что не понял позицию "Краснодара" в ситуации со своим уходом из клуба.
Фото: РПЛ