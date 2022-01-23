"Не понял позицию клуба. Видимо, сыграл мой образ плохого мальчика". Иван Игнатьев - об уходе из "Краснодара"

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев заявил, что не понял позицию "Краснодара" в ситуации со своим уходом из клуба.

Фото: РПЛ





"Я тогда не понял их позицию, почему так произошло. Были разногласия по новому контракту, но мы их урегулировали. Вскоре после этого клуб решил меня продать. Не стал препятствовать, но я действительно не хотел уходить. Думаю, сыграл мой образ плохого мальчика, который формировался еще с академии. Переживали, что буду нарушать дисциплину и негативно влиять на имидж клуба", - цитирует Игнатьева



В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года. Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов".



Форвард "Рубина" Иван Игнатьев раскрыл подробности инцидента в ночном клубе Иван Игнатьев является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он выступал с 2017 по 2020 год, после чего перешел в " Рубин ". За краснодарцев он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и стал автором 6 результативных передач."Я тогда не понял их позицию, почему так произошло. Были разногласия по новому контракту, но мы их урегулировали. Вскоре после этого клуб решил меня продать. Не стал препятствовать, но я действительно не хотел уходить. Думаю, сыграл мой образ плохого мальчика, который формировался еще с академии. Переживали, что буду нарушать дисциплину и негативно влиять на имидж клуба", - цитирует Игнатьева Матч ТВ В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года. Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов".