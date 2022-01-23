"Нет мыслей поработать со сборной командой? Пока я к этому не готов, не вижу себя в этой роли", - цитирует Гончаренко Матч ТВ.
Напомним, 5 января, "Краснодар" объявил о расторжении контракта с Гончаренко. Вместе с ним клуб покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович, работавшие ассистентами белорусского специалиста. Гончаренко возглавлял "Краснодар" с апреля 2021 года.
Тренерскую карьеру 44-летний специалист начал в борисовском БАТЭ, с которым 6 раз подряд становился чемпионом Белоруссии. В России Гончаренко возглавлял "Кубань", "Урал", "Уфу" и ЦСКА.
Гончаренко ответил на вопрос о симпатиях в матче между "Краснодаром" и ЦСКА
Гончаренко: пока не вижу себя тренером сборной
Бывший главный тренер ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко заявил, что не готов работать ни в какой национальной команде.
Фото: РПЛ