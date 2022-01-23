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Анюков - об Аршавине: для меня он всегда останется "Гномом", Шавой, а не Андреем Сергеевичем

Тренер "Зенита" Александр Анюков рассказал о своем отношении к заместителю генерального директора сине-бело-голубых по спортивному развитию Андрею Аршавину.
Фото: twitter.com
- Обращаемся ли мы друг к другу в клубе на "вы"? Для меня никогда не было трудностью общаться с людьми. Тем более с Шавой. Понятно, какой у него сейчас статус (улыбается). Но мы очень многое вместе прошли: огонь, воду и медные трубы. Для меня он всегда останется "Гномом", Шавой, а не Андреем Сергеевичем. Так что абсолютно нормально общаемся на "ты". По крайней мере, для меня это не проблема. Но если официальная ситуация потребует сказать "Андрей Сергеевич", конечно, так и сделаю, - передает слова Анюкова Matchtv.ru.

39-летний тренер и экс-защитник "Зенита" Александр Анюков и 40-летний заместитель генерального директора по спортивному развитию и экс-нападающий сине-бело-голубых Андрей Аршавин вместе выступали за клуб из Санкт-Петербурга в периоды с июля 2005 по январь 2009 года, с февраля по май 2012 года и с июля 2013 по июль 2015 года. В одной команде футболисты трижды становились чемпионами России и один раз обладателями серебряных медалей, выигрывали Кубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Также Анюков и Аршавин длительное время выступали вместе за сборную России, в составе которой стали бронзовыми призерами Чемпионата Европы-2008.


Теги: Зенит Аршавин Анюков
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