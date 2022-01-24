Уткин: в "Краснодаре" часто меняли после 60-70 минут на поле. В "Ахмате" стал играть 90 и ощущать их комфортно

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, выступающий в Грозном на правах аренды из "Краснодара", рассказал, в чем прибавил за время выступления в команде Андрея Талалаева.

Фото: Матч ТВ





Уткин является воспитанником академии "Краснодара". Летом прошлого года он перебрался на правах аренды в "Ахмат". Сообщалось, что у грозненцев есть право выкупа на футболиста.



В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.

"Думаю, мне не хватало физических кондиций в "Краснодаре". Может, я не дошел до того возраста, но это произошло в "Ахмате", я стал играть 90 минут и ощущать их комфортно. Обычно в «Краснодаре» после 60-70 минут мне было тяжело и меня часто меняли", - цитирует Уткина "Матч ТВ" Уткин является воспитанником академии "Краснодара". Летом прошлого года он перебрался на правах аренды в "Ахмат". Сообщалось, что у грозненцев есть право выкупа на футболиста.В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.