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Уткин: в "Краснодаре" часто меняли после 60-70 минут на поле. В "Ахмате" стал играть 90 и ощущать их комфортно

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, выступающий в Грозном на правах аренды из "Краснодара", рассказал, в чем прибавил за время выступления в команде Андрея Талалаева.
Фото: Матч ТВ
"Думаю, мне не хватало физических кондиций в "Краснодаре". Может, я не дошел до того возраста, но это произошло в "Ахмате", я стал играть 90 минут и ощущать их комфортно. Обычно в «Краснодаре» после 60-70 минут мне было тяжело и меня часто меняли", - цитирует Уткина "Матч ТВ".

Уткин является воспитанником академии "Краснодара". Летом прошлого года он перебрался на правах аренды в "Ахмат". Сообщалось, что у грозненцев есть право выкупа на футболиста.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.


Теги: Уткин Д Ахмат Краснодар Российские трансферы
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