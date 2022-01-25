По слухам Хлусевичем, помимо "Спартака", интересовались "Зенит", ЦСКА, "Рубин" и "Краснодар".
"Были варианты? Да. Но точно не знаю какие. Даже просил агента не ставить меня в известность, пока в чемпионате не наступит зимний перерыв, чтобы не забивать себе голову. Но "Спартак" сделал конкретное предложение - и вопрос решился раньше", - приводит слова Хлусевича Bobsoccer.
В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел 18 матчей во всех турнирах за тульский "Арсенал", в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Всего за "оружейников" Хлусевич сыграл в 52 матчах, забил 9 мячей и стал автором 6 голевых передач.
Контракт игрока с "красно-белыми" вступил в силу с 1 января 2022 года и рассчитан до конца сезона-2025/26.
Новичок "Спартака" Хлусевич: просил агента не сообщать, какие клубы мной интересуются
Новичок "Спартака" полузащитник Даниил Хлусевич рассказал, как отнесся к интересу со стороны других клубов.
Фото: РФС