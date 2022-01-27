"Очень рад, что оказался в "Рубине". Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в "Рубин" за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА", - цитирует Кучаева "Чемпионат".
Накануне клубы объявили о том, что Кучаев на правах аренды присоединится к "Рубину". Перед уходом Кучаев продлил свой контракт с "армейцами", но у казанского клуба будет право выкупа футболиста. Сообщалось, что сумма выкупа составляет 5 млн евро.
Кучаев в нынешнем сезоне провел 13 матчей в РПЛ и 2 игры в рамках Кубка России. В его активе один забитый мяч.
"Рубин" после 18 туров занимает 10-е место в РПЛ. Команда Леонида Слуцкого набрала 22 очка.
Кучаев: очень рад, что оказался в "Рубине". Иду за игровой практикой, которой не хватало в ЦСКА
Новичок "Рубина" Константин Кучаев прокомментировал свой переход из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА