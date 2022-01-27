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Источник: Азмун покинул командный чат "Зенита"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун покинул командный чат, в ближайшее время игрок может уйти из петербургского клуба.
Фото: "Зенит"
Как сообщает источник, Азмун покинул командный чат "Зенита". Ранее сообщалось, что иранский нападающий может уйти в "Байер" уже в нынешнее трансферное окно.

Напомним, Азмун заключил контракт с "Байером", рассчитанный до 2027 года. Ожидалось, что договор вступит в силу по завершении сезона, когда закончится срок действия контракта иранского форварда с "Зенитом". Вместе с тем не исключено, что Азмун отправится в "Байер" уже нынешней зимой. Так, немецкие СМИ сообщили, что "Зенит", вероятно, отпустит Азмуна в "Байер", если подпишет соглашение с нападающим "Интернасьонала" Юри Алберто.

Источник: Sport24

СМИ: "Зенит" отпустит Азмуна в "Байер" зимой, если подпишет контракт с Алберто


Теги: Азмун Зенит
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