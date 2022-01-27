Как сообщает источник, Азмун покинул командный чат "Зенита". Ранее сообщалось, что иранский нападающий может уйти в "Байер" уже в нынешнее трансферное окно.
Напомним, Азмун заключил контракт с "Байером", рассчитанный до 2027 года. Ожидалось, что договор вступит в силу по завершении сезона, когда закончится срок действия контракта иранского форварда с "Зенитом". Вместе с тем не исключено, что Азмун отправится в "Байер" уже нынешней зимой. Так, немецкие СМИ сообщили, что "Зенит", вероятно, отпустит Азмуна в "Байер", если подпишет соглашение с нападающим "Интернасьонала" Юри Алберто.
Источник: Sport24
СМИ: "Зенит" отпустит Азмуна в "Байер" зимой, если подпишет контракт с Алберто
Источник: Азмун покинул командный чат "Зенита"
Форвард "Зенита" Сердар Азмун покинул командный чат, в ближайшее время игрок может уйти из петербургского клуба.
Фото: "Зенит"