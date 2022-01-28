"Мы сыграем первый матч в гостях. Мы не привыкли играть на таком холоде, это совсем не Севилья. Будем стараться победить, но нам предстоит сложная игра. Знаем, что "Зенит" - тяжелый соперник и нам будет нелегко с ними, но мы верим, что можем победить и пройти дальше", - цитирует Карвалью Sports.ru.
Напомним "Зенит" занял третье место в группе Лиги чемпионов, уступив первые две строчки "Ювентусу" и "Челси". После этого питерцы отправились на стадию 1/16 Лиги Европы, где сыграют с "Бетисом". Первая встреча состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Вторая - 24 февраля.
Также "Зенит" занимает первое место после 18 туров РПЛ. В активе команды Сергея Семака 38 очков. Отрыв от "Динамо", идущего вторым, составляет 2 очка.
Полузащитник "Бетиса" Карвалью: мы знаем, что "Зенит" - тяжелый соперник, но верим, что можем победить
Полузащитник "Бетиса" Вильям Карвалью прокомментировал предстоящую встречу с "Зенитом" в 1/16 Лиги Европы.
Фото: Marca