По сведениям источника, московский клуб рассматривает такую возможность.
23-летний чешский полузащитник был арендован английской командой до конца сезона с возможностью выкупа при достижении определенных условий.
За "Вест Хэм" Крал принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника со "Спартаком" истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.
Напомним, ранее "Спартак" продал французского защитника Самуэля Жиго в "Марсель", но футболист останется в аренде в московском клубе до конца сезона.
Источник: "Матч ТВ".
Источник: "Спартак" рассматривает возможность досрочного возвращения Крала
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал, выступающий на правах аренды за "Вест Хэм", может досрочно вернуться в московскую команду.
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