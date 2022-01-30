Романцев отметил, что уход Смолова из "Локо" является потерей для клуба. Также бывший тренер "Спартака" выделил игровые качества форварда и его характер.
"Не знаю, что и как было у Смолова в "Локомотиве", но его уход - потеря для клуба. Федор - умелый и разносторонний форвард, способный и организовать атаку, и завершить ее. <...> Если сумеет стать в "Динамо" лидером, то поможет команде в сражении на финише с "Зенитом". Хотя за место в атаке ему еще придется побороться с молодыми Тюкавиным, Захаряном и Грулевым. А то, что у Смолова, в отличие от Кокорина, есть характер, он уже доказывал", - заявил Романцев.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно Смолов перебрался из "Локомотива" в "Динамо". Нападающий заключил с "бело-голубыми" контракт до 2024 года. Ранее он уже являлся игроком "Динамо" (в 2007-2015 годах).
Отметим, что "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. "Локомотив" располагается на шестом месте, в активе "железнодорожников" 28 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев: у Смолова, в отличие от Кокорина, есть характер. Он это уже доказывал
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из "Локомотива" в "Динамо".
Фото: "Динамо"