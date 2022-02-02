— Мы прекрасно понимали, что "Рубин" может активировать эту опцию. Надеялись, что этого не произойдёт, но "Рубин" был согласен отдать в аренду Бегича только на таких условиях. У нас была годичная аренда, но с опцией возможного завершения зимой, — цитирует Корниленко Metaratings.
Cегодня, 2 февраля, "Рубин" объявил о возвращении хорватского защитника Сильвие Бегича в команду. Ранее футболист выступал за самарскую команду на правах аренды, сыграв в 11 матчах.
Контракт Бегича с казанцами истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.
Источник: Бегич, вернувшийся сегодня в "Рубин", перестанет считаться легионером с нового сезона
Корниленко — об уходе Бегича: мы прекрасно понимали, что "Рубин" может активировать эту опцию
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал уход из команды защитника Сильвие Бегича.
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