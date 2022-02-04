Ранее СМИ сообщили, что Дзюба ведет переговоры с "Фенербахче". Данная информация не соответствует действительности, сообщает Metaratings.
Указывается, что сейчас Дзюба не рассматривает варианты продолжения карьеры за границей. Артем изучает два других варианта. Он хочет либо остаться в "Зените", либо перейти в другую команду РПЛ летом, когда у него истечет срок действия контракта с петербургским клубом.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба принял участие в 17 матчах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Дзюба не планирует переходить в "Фенербахче"
Фото: "Зенит"