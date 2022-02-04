У нижегородского клуба будет опция выкупа игрока. Ожидается, что 23-летний Гойло, тренирующийся с "Нижним Новгородом" на сборах в Турции, займет вакансию третьего вратаря в команде Александра Кержакова.
Последние полтора года Гойло провел в "Акроне", за который выступал на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги он принял участие в пяти матчах и пропустил три гола.
Отметим, что "Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате (38 очков).
Источник: Матч ТВ
"Нижний Новгород" возьмет в аренду вратаря "Зенита"
Голкипер "Зенита" Никита Гойло вскоре перейдет в "Нижний Новгород" на правах аренды.
Фото: РИА Новости