Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
23:00
ЛевантеНе начат
П1 2.05X 3.05П2 4.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
0 - 0 0 0
Бохум1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
23:00
АнжеНе начат
П1 1.56X 4.1П2 6.2

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
23:00
МидлсброНе начат
П1 1.3X 6П2 9

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
1 - 1 1 1
МальмеЗавершен
Сделать ставку

"Нижний Новгород" возьмет в аренду вратаря "Зенита"

Голкипер "Зенита" Никита Гойло вскоре перейдет в "Нижний Новгород" на правах аренды.
Фото: РИА Новости
У нижегородского клуба будет опция выкупа игрока. Ожидается, что 23-летний Гойло, тренирующийся с "Нижним Новгородом" на сборах в Турции, займет вакансию третьего вратаря в команде Александра Кержакова.

Последние полтора года Гойло провел в "Акроне", за который выступал на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги он принял участие в пяти матчах и пропустил три гола.

Отметим, что "Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате (38 очков).

Источник: Матч ТВ


Теги: Зенит Нижний Новгород Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Баженов: Путилов - герой матча с Украиной. Его игра в моменте с пенальти - космос! эксклюзив
Агент Миранчука объяснил, почему россиянин не перешел в "Дженоа"
Журова считает, что России победить Украину помогла фамилия Путилова 1
Украинский журналист Франков: поздравляю сборную России с честно добытой победой 2
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на матч против "Лацио"
Источник: "Зенит" предложил Ерохину продлить контракт 1
Вратарь сборной России по мини-футболу Путилов: поздравляю болельщиков с победой, мы чувствовали поддержку 2
Организаторы Евро просили украинских фанатов отказаться от оскорбительных кричалок во время матча с Россией 5
Сборная России обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу 21
В Госдуме прокомментировали оскорбительные кричалки украинских фанатов на матче ЧЕ по мини-футболу против России 13
Сборная России отреагировала на фотографию главного тренера Польши Михневича с планом игры
"Нижний Новгород" возьмет в аренду вратаря "Зенита"
Карпин: в "Динамо" могу выделить Скопинцева. Возможно, будем рассматривать в сборную России, если будет играть
"Локомотив" сыграл вничью с "Мальме". Кухта забил в третьем матче подряд 1
СМИ: "Спартак", "Локомотив" и "Сочи" интересуются полузащитником "Ньюкасла" 2
Агент Фомина сообщил, что "Кристал Пэлас" вернется к вопросу о трансфере Даниила летом
Источник: Дзюба не планирует переходить в "Фенербахче" 8
СМИ: Карасев заразился коронавирусом и пропускает судейский сбор в Турции 2
Боксер Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе 2
Агент Клаудиньо: Малком не участвовал в переходе моего клиента в "Зенит"
Представитель Шеки: мы не ведем переговоры с ЦСКА. Игрок не покинет "Лилль" до июня 2
Тухель прокомментировал информацию о сорвавшемся трансфере Дембеле в "Челси"
Пономарев: для меня воспитанник ЦСКА Чернов не является предателем после заключения контракта со "Спартаком" 9
Гайч близок к переходу в "Индепендьенте"
Первый тренер Чернова: Никита не просто способен усилить "Спартак", а должен играть в сборной
В "Крыльях Советов" отреагировали на переход Чернова в "Спартак" 3
"Не думаю, что это было бы возможным с моим армейским прошлым". "Спартак" подписал контракт с воспитанником ЦСКА 2
Главный тренер "Байера" прокомментировал подписание Азмуна 1
Месси сообщил игрокам "Барселоны" и Хави, что ему сложно адаптироваться в "ПСЖ" 2
Каттани рассказал, какой бонус прописан в контракте Перейры со "Спартаком" 1
Все новости
-