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Новичок "Локомотива" Изидор: как только забью гол, продолжу забивать - и десять, и двадцать

21-летний новичок "Локомотива" нападающий Вилсон Изидор прокомментировал свою игру в товарищеском матче против шведского "Мальмё" (1:1).
Фото: twitter.com
- Это именно то, для чего я сюда приехал - быть опасным, решительным и эффективным в атаке. Единственное, чего сейчас не хватает, это как раз первого забитого мяча. Это расслабит меня и придаст внутренней уверенности. Но я на этот счет не волнуюсь, это точно придет. Либо сегодня, либо завтра. Спокойно продолжаю работать со своими партнерами по команде, выполняю тренерские указания. Уверен, что как только забью гол, то после этого продолжу забивать. И десять, и двадцать голов. В этом отношении я спокоен, - передает слова Изидора официальный сайт "Локомотива".

21-летнмий французский центральный нападающий Вилсон Изидор 22 января 2022 года перешел в "Локомотив" из "Монако", сумма трансферной компенсации составила 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел 9 матчей за главную команду монегасков во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, а также сыграл 3 встречи за "Монако Б" (1 гол и 1 результативная передача). На счету Изидора 21 матч в системе юношеских сборных Франции, в которых он отметился 12 забитыми голами и 1 результативной передачей; самой взрослой из них стала сборная Франции U20, за которую нападающий провел 2 игры без результативных действий.


Теги: Локомотив Мальме Изидор
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