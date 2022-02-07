"Соответствует ли действительности информация, что "Зенит" заинтересован в Диего Косте и сделал предложение футболисту? Это фейк", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
Напомним, сегодня появилась информация, что Диего Коста сообщил турецким СМИ о предложениях со стороны нескольких российских команд - "Зенита" и "Краснодара". Прямо сейчас форвард является свободным агентом. Его последним клубом был бразильский "Атлетико Минейро", который он покинул в начале этого года.
В прошедшем сезоне бразильской Серии А Диего Коста провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий выступал за "Атлетико", "Челси", "Вальядолид" и "Райо Вальекано".
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Диего Косте
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к форварду Диего Косте.
Фото: ФК "Атлетико"