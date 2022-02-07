В "Краснодаре" опровергли слухи об интересе к Диего Косте

Глава селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин назвал слухами информацию об интересе клуба к экс-форварду "Челси" и "Атлетико" Диего Косте.

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"Как вы сами думаете, фейк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам все станет ясно.



Интересовался ли вообще "



Ранее информацию об интересе к Диего Косте опровергли и в петербургском "Зените".



В прошедшем сезоне бразильской Серии А Диего Коста провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий выступал за "Атлетико", "Челси", "Вальядолид" и "Райо Вальекано".



В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Диего Косте Сегодня появилась информация, что Диего Коста сообщил турецким СМИ о предложениях со стороны нескольких российских команд - " Зенита " и "Краснодара". Прямо сейчас форвард является свободным агентом. Его последним клубом был бразильский "Атлетико Минейро", который он покинул в начале этого года."Как вы сами думаете, фейк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам все станет ясно.Интересовался ли вообще " Краснодар " Диего Костой? Я не комментирую слухи", - приводит слова Бузникина Vseprosport Ранее информацию об интересе к Диего Косте опровергли и в петербургском "Зените".В прошедшем сезоне бразильской Серии А Диего Коста провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий выступал за "Атлетико", "Челси", "Вальядолид" и "Райо Вальекано".