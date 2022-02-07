Черчесов: между мной и тренером сборной Польши не было разговора про матч с Россией. Потому что это некорректно

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал слухи, согласно которым он мог консультировать тренера сборной Польши перед матчей с Россией в стыках к ЧМ-2022.

Фото: ФК "Ференцварош"





Напомним,



31 января Польшу возглавил Чеслав Михневич, под руководством которого "Легия" в этом сезоне



Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. До этого Черчесов с 2016-го по 2021-й год тренировал сборную России. Также ранее Черчесов возглавлял польскую "Легию", с которой выигрывал местный чемпионат. "Чеслав хорошо говорит по-русски. Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было – Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал", - приводит слова Черчесова "СЭ" Напомним, сборная России встретится с Польшей в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве. Ранее сообщалось, что Черчесов может выступить консультантом сборной Польши в преддверии встречи с Россией. Победитель пары Россия - Польша встретится в финале стыковых матчей со Швецией или Чехией. Только одна из этих стран получит возможность поехать на Чемпионат мира.31 января Польшу возглавил Чеслав Михневич, под руководством которого "Легия" в этом сезоне встречалась со " Спартаком " в Лиге Европы.Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. До этого Черчесов с 2016-го по 2021-й год тренировал сборную России. Также ранее Черчесов возглавлял польскую "Легию", с которой выигрывал местный чемпионат.