Яровинский сообщил, что Игнатьев пошел на уменьшение зарплаты ради перехода в "Крылья". По его словам, аренда футболиста является бесплатной.
"Писали, что Игнатьев пошел на понижение зарплаты в три раза ради перехода? Понижение - да, но не в три раза. "Крылья" его высоко оценили, предложили достойные деньги. Зарплату полностью ему сейчас платит Самара, мы не платим ничего. Аренда бесплатная. Данные о сумме выкупа в 2,5 миллиона евро? Это близко к правде, да", - сказал Яровинский.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Игнатьев перешел в "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем розыгрыше РПЛ он провел девять матчей и не отличился результативными действиями. 23-летний форвард является игроком "Рубина" с января 2020 года.
Источник: Sport24
В "Рубине" раскрыли условия аренды Ивана Игнатьева в "Крылья Советов"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, на каких условиях "Крылья Советов" арендовали у казанского клуба форварда Ивана Игнатьева.
Фото: "Крылья Советов"