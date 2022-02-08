Яровинский: все бразильцы "Зенита" - хорошие игроки, но лучший футболист по системе "гол+пас" в РПЛ - Дзюба

Яровинский призвал не переоценивать роль бразильских игроков в успехах "Зенита". По его словам, в петербургской команде важны и футболисты из других стран.
"Понятно, что все пять бразильцев - хорошие игроки. Но, на всякий случай, лучший футболист по системе "гол+пас" в РПЛ - Артем Дзюба. Я с большой любовью отношусь к бразильцам, но было бы очень некрасиво говорить, что "Зенит" - команда игроков одной национальности. Там погоду делают люди из разных стран", - сказал Яровинский.
Отметим, что в зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнил бразильский форвард Юри Алберто. Он перешел в петербургский клуб из "Интернасьонала". Алберто присоединился в "Зените" к соотечественникам Малкому, Клаудиньо, Венделу и Дугласу Сантосу.
Источник: Sport24
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Фото: "Зенит"