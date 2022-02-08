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Селихов прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов прокомментировал победу над "Уралом" в товарищеском матче.
Фото: "Спартак"
Селихов после матча с "Уралом" отметил, что у "Спартака" наблюдается прогресс во всех компонентах игры.

"Выигрывать всегда приятно. Тренерский штаб проведет разбор игры, объяснит наши ошибки, и продолжим двигаться дальше. Постепенно набираем физическую форму. То же касается техники и тактики. Во всех компонентах у нас есть прогресс", - заявил Селихов.

Напомним, что накануне "Спартак" обыграл "Урал" со счетом 3:1 в рамках сборов в Дубае. Это была первая победа команды под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли. В составе "красно-белых" голы в этом матче забили Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсон.

Источник: Матч ТВ


Теги: Селихов Спартак
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