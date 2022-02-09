"Владимирович! Я ему рад. Помню, когда он приходил еще при Гончаренко, был такой же позитивный. И сейчас тоже дал нам положительных эмоций, подшучивает на тренировках", - сказал Дивеев.
Напомним, что в прошлом месяце Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб команды, возглавляемый его братом Алексеем. До этого он являлся помощником главного тренера в "Краснодаре". В январе пост наставника "быков" покинул Виктор Гончаренко, с ним ушел из "Краснодара" и Березуцкий.
Отметим, что ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 18 турах.
Источник: Спорт-Экспресс
Дивеев: ничего не знаю об интересе "Наполи" и "Венеции"
Дивеев: Василий Березуцкий уже дал нам положительных эмоций, подшучивает на тренировках
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в клуб.
Фото: "СЭ"