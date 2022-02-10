Фарке напомнил, что правительство Германии инвестировало большие средства в обучение тренеров после неудачного выступления сборной на Евро-2000.
"Конечно, причины расцвета немецкой тренерской школы есть: после того как Германия заняла последнее место в группе на Евро-2000, правительство страны инвестировало огромные средства в обучение футбольных тренеров. И сейчас наша тренерская школа считается едва ли не лучшей в мире", - сказал Фарке.
Напомним, что немецкий специалист Даниэль Фарке возглавил "Краснодар" в январе после отставки Виктора Гончаренко с поста наставника команды. В РПЛ, помимо Фарке, в должности главного тренера работают два немецких специалиста - Маркус Гисдоль из "Локомотива" и Сандро Шварц из "Динамо".
Источник: Спорт-Экспресс
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Фарке раскрыл причину успехов немецкой тренерской школы
Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке ответил на вопрос, в чем он видит причину успеха немецких тренеров в последние годы.
Фото: "Краснодар"