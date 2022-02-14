"У нас любят футбол, поддерживают своих, в обиду не дают. Когда играл Азмун, под фотографиями с ним было много иранцев. А теперь казахстанская аудитория подключилась", - сказал Алип.
Напомним, что Алип перешел в "Зенит" из "Кайрата" в зимнее трансферное окно. Казахстанский защитник отправился с петербургским клубом на зимние сборы и прошел просмотр, по итогам которого тренерский штаб решил оставить его в команде. Алип будет выступать за "Зенит" на правах аренды.
Источник: Спорт-Экспресс
Алип: хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат - испанский
"У нас любят футбол, поддерживают своих, в обиду не дают". Новичок "Зенита" Алип - о поддержке болельщиков из Казахстана
Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал слова поддержки от болельщиков из Казахстана, которые те публикуют на страницах петербургского клуба в соцсетях.
Фото: Instagram