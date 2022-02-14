Алип, присоединившийся к "Зениту" в зимнее трансферное окно, заявил, что хотел бы поиграть в европейском чемпионате.
"Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится - хорошо. Если нет - ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат - испанский. Но любимого клуба нет", - сказал Алип.
Напомним, что Алип перешел в "Зенит" из "Кайрата". Он будет выступать за "сине-бело-голубых" на правах аренды.
Источник: Спорт-Экспресс
Новичок "Зенита" Алип рассказал о своем знакомстве с Аршавиным
Алип: хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат - испанский
Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал о желании выступать в Европе.
Фото: "Зенит"