Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что клубы РПЛ могут обсудить увеличение количества команд в высшей лиге чемпионата России. Речь идет о расширении до 18 команд к сезону-2023/24.
"Да, "Краснодар" поддерживает расширение Премьер-Лиги до 18 команд", - приводит слова Хашига РБ Спорт.
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд.
После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "Зенит". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает "Динамо" (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).
"Краснодар" поддержал расширение РПЛ до 18 команд
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что "быки" выступают за увеличение количества участников Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Краснодар"