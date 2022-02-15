Напомним, что ранее Орещук раскритиковал Бакаева за его подход к работе с агентами. В своем высказывании он, в частности, упомянул отца футболиста. Также Орещук заявил, что уровень игры Бакаева снизился, поскольку игрок "избалован финансами".
Ткаченко в своем комментарии жестко ответил на претензии Орещука. По его мнению, Орещук плохо ориентируется в футбольном бизнесе.
"Отец Бакаева Джабраил - нормальный современный отец, который желает только добра своим детям. А Орещуку нужно просто закрыть рот и задуматься о другом: почему он находится на обочине бизнеса и его маргинальное мнение никого не интересует. По этим оценкам видно, что он ничего не понимает в том, что происходит. Именно поэтому у него больше нет клиентов и бизнеса", - сказал Ткаченко.
Источник: Чемпионат
Орещук: Бакаев был сильным игроком, пока не стал избалованным финансами
Ткаченко - о критике Орещука в адрес Бакаева: ему нужно закрыть рот, его маргинальное мнение никого не интересует
Герман Ткаченко, представитель полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, ответил на критику агента Романа Орещука в адрес футболиста.
Фото: "Спартак"