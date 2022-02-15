Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение.
За день до дедлайна представитель Газизова подал кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкортостана. На прошлой неделе она была принята к производству
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабря 2020-го. Он покинул клуб из-за разногласий с руководством. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал до назначения в московский клуб.
Ранее Газизов направил в РПЛ жалобу на Федуна. По мнению бывшего гендиректора "Спартака", его деловой репутации был нанесен ущерб из-за высказываний владельца клуба. Перед этим Федун резко раскритиковал Газизова за его работу в "Спартаке".
Отметим, сейчас между Газизовым и "Спартаком" проходит сразу несколько судебных тяжб.
Источник: Матч ТВ
Газизов подал кассационную жалобу на решение суда по делу о компенсации "Спартака"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, занимавший до этого аналогичный пост в "Спартаке", подал кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкортостана.
Фото: "СЭ"