Газизов подал кассационную жалобу на решение суда по делу о компенсации "Спартака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, занимавший до этого аналогичный пост в "Спартаке", подал кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкортостана.

Фото: "СЭ"





За день до дедлайна представитель Газизова подал кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкортостана. На прошлой неделе она была принята к производству



Шамиль Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабря 2020-го. Он покинул клуб из-за разногласий с руководством. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал до назначения в московский клуб.



Ранее Газизов направил в РПЛ жалобу на Федуна. По мнению бывшего гендиректора "Спартака", его деловой репутации был нанесен ущерб из-за высказываний владельца клуба. Перед этим Федун резко раскритиковал Газизова за его работу в "Спартаке".



Отметим, сейчас между Газизовым и "Спартаком" проходит сразу несколько судебных тяжб.



Источник: Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к " Спартаку ", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение.За день до дедлайна представитель Газизова подал кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкортостана. На прошлой неделе она была принята к производствуШамиль Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабря 2020-го. Он покинул клуб из-за разногласий с руководством. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал до назначения в московский клуб.Ранее Газизов направил в РПЛ жалобу на Федуна. По мнению бывшего гендиректора "Спартака", его деловой репутации был нанесен ущерб из-за высказываний владельца клуба. Перед этим Федун резко раскритиковал Газизова за его работу в "Спартаке".Отметим, сейчас между Газизовым и "Спартаком" проходит сразу несколько судебных тяжб.Источник: Матч ТВ