Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут включить в заявку до 13 иностранцев и не менее 12 российских игроков, четыре из которых должны быть воспитанниками системы клуба.
"Я не верю пока что. Если будет – дай бог. Не более восьми легионеров на поле, 12 россиян, из которых четверо воспитанников - это лимит с человеческим лицом. Нужно дождаться официальной информации от РФС", - приводит слова Иванова РБ Спорт.
Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.
Первое место в таблице чемпионата России занимает "Зенит", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет "Динамо", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).
Источник: РФС согласовал формат нового лимита на легионеров - 13 иностранцев в заявке, 8 на поле
Президент "Урала" - о лимите на легионеров "13+12": это лимит с человеческим лицом
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию СМИ о новом лимите на легионеров.
Фото: РПЛ