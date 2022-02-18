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Нант
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Орещук: может легионер принесет столько пользы, что команда выйдет в ЛЧ. Заплатить за него налог будет не жалко

Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал возможное введение налога на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Надо понять всю структуру этого налога. А почему нет? Если хочешь видеть в команде легионера, тогда плати. Налог на иностранца, как налог на роскошь. Все правильно. Может, этот легионер принесет столько пользы, что команда выйдет в Лигу чемпионов и заработает 18 миллионов евро. Заплатить за него 200-300 тысяч евро будет не жалко", - приводит слова Орещука "РБ Спорт".

Напомним, на днях появилась информация, что РФС согласовал с Министерством спорта РФ новую формулу лимита на легионеров - 12 россиян + 13 иностранцев в заявке. При этом будет введен, "налог на легионеров", который обяжет все клубы платить за использование иностранных футболистов. Деньги, полученные таким образом, будут распределяться среди клубов, которые предоставляют игровое время россиянам до 23-х лет.

Сообщалось, что за каждую минуту, которую на поле проведет легионер, клубы должны будут заплатить 10 тысяч рублей. Если иностранец младше 23-х лет, то ставка сократится до 5 тысяч.



Теги: Орещук РФС
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