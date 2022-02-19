"ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить его сейчас, и "Ривер" хочет, чтобы игрок попал в топ-команду. Они следили за ним уже 2-3 года, но, конечно, когда ты играешь в "Ривер Плейт", возможно, в лучшей команде Америки, выйти из игры непросто. Сейчас появился подходящий момент, и теперь Хорхе готов стать важным игроком в ЦСКА", - цитирует Родригеса Sport24.
Напомним, ЦСКА вчера официально объявил о переходе Карраскаля. Полузащитник перебрался на правах аренды до конца текущего сезона, по условиям которой у красно-синих есть право выкупа футболиста.
В прошедшем сезоне Карраскаль провел 44 матча за "Ривер Плейт" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 6,2 млн евро.
ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков. В первом матче после возобновления чемпионата "армейцев" ждет московское дерби со "Спартаком". Встреча пройдет 26 февраля.
Агент Карраскаля: ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить его. Они следили за ним уже 2-3 года
Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника Хорхе Карраскаля, прокомментировал переход его клиента в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА