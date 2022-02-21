Терюшков: наверное, трансферная кампания "Химок" завершена. Предложений по Лантратову нет

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб, вероятно, больше никого не продаст и не приобретет в зимнее трансферное окно.

Фото: ТАСС





"Наверное, трансферная кампания "Химок" завершена - и на вход, и на выход. У нас есть еще один день, поэтому я не исключаю, что кто-то может пополнить нас или покинуть. Пока что официальных предложений по Илье Лантратову у нас нет", - сказал Терюшков.



Напомним, что "Химки" занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе подмосковной команды 14 набранных очков.



Отметим, ранее СМИ сообщали, что в услугах Лантратова заинтересован "



Источник: Терюшков особо выделил ситуацию с вратарем "Химок" Ильей Лантратовым. По его словам, в клуб не поступало официальных предложений насчет трансфера этого игрока."Наверное, трансферная кампания "Химок" завершена - и на вход, и на выход. У нас есть еще один день, поэтому я не исключаю, что кто-то может пополнить нас или покинуть. Пока что официальных предложений по Илье Лантратову у нас нет", - сказал Терюшков.Напомним, что "Химки" занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров. В активе подмосковной команды 14 набранных очков.Отметим, ранее СМИ сообщали, что в услугах Лантратова заинтересован " Зенит ".Источник: РБ Спорт