В "Барселоне" сообщили о травме основного голкипера

Пресс-служба "Барселоны" поделилась подробностями о повреждении голкипера Жоана Гарсии.

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"Игрок основного состава Жоан Гарсия испытывает легкий дискомфорт в правом колене. От того, как будет проходить восстановление, зависит его возвращение в строй", - написано в социальных сетях клуба.

Пресс-служба сообщила, что у футболиста есть дискомфорт в правом колене.Жоан Гарсия выступает в составе "Барселоны" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 7 матчей, пропустил 6 голов и отыграл 3 встречи на ноль. Соглашение сине-гранатовых с футболистом рассчитано до конца июня 2031 года.Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может пропустить около трех недель из-за травмы.