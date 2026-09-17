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Погребняк заявил, что ни один клуб РПЛ пока не показывает чемпионский футбол

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказался о текущей форме команд в РПЛ.
Фото: РПЛ
Павел Погребняк считает, что отсутствие вразумительной игры команд положительно сказывается на конкуренции в чемпионате.

"Никто сейчас не показывает вразумительную игру. Все теряют очки. Чемпионские амбиции есть у половины таблицы, а чемпионский футбол пока не показывает никто. Но для конкурентоспособности чемпионата это плюс", - сказал Погребняк "Спорт-Экспрессу".

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 20 очков в восьми встречах. Московский "Спартак" располагается на второй строчке с 19 баллами за девять матчей. Петербургский "Зенит" замыкает тройку лидеров - 18 очков за девять игр.

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