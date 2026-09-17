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Титов: Максименко обязан быть переподписан. Ошибаются все

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов высказался о текущей игре голкипера красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
Егор Титов считает, что "Спартак" должен продлить контракт с Александром Максименко. Он отметил, что голкипер сможет продолжать приносить результат своей команде долгие годы.

"Максименко с "Факелом" опять сыграл "на ноль" - это никого не волнует, да? Есть постоянная критика, но ошибаются все. Кто-то ошибается больше, кто-то меньше, кто-то берёт пенальти, кто-то не берёт, но Максименко сегодня - это вратарь, который приносит результат.

Человеку 28 лет, для вратаря это только начало большой карьеры. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что он должен, обязан быть переподписан", - сказал Титов Metaratings.

Александр Максименко является выпускником академии московского "Спартака". В текущем сезоне за клуб голкипер провел 9 матчей, пропустил 7 голов и отыграл 4 встречи на ноль в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 28-летнего россиянина по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2027 года.

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