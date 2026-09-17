Семин оценил шансы "Спартака" на чемпионство в этом сезоне

А будет ли чемпионом "Спартак"? Шансы большие. Они хорошо играют", - сказал Сёмин.
Вчера, 16 сентября, состоялся матч между "Спартаком" и воронежским "Факелом" в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 90+1-й минуте после точного удара нападающего Манфреда Угальде.
Красно-белые набрали 19 очков и приблизились к лидирующему в чемпионате "Краснодару", в активе которого на один балл больше и игра в запасе. На данный момент спартаковцы располагаются на втором месте.
Источник: "Чемпионат"