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Семин оценил шансы "Спартака" на чемпионство в этом сезоне

Именитый российский тренер Юрий Сёмин высказался о шансах "Спартака" на победу в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Для того, чтобы стать чемпионом, ни в коем случае нельзя проигрывать командам, которые ниже в турнирной таблице. Осечка может быть в равной игре, когда играешь с претендентом на титул. Однако побеждать 1:0 или 3:0 в играх с командами, которые внизу, претендент на чемпионство просто обязан.

А будет ли чемпионом "Спартак"? Шансы большие. Они хорошо играют", - сказал Сёмин.

Вчера, 16 сентября, состоялся матч между "Спартаком" и воронежским "Факелом" в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 90+1-й минуте после точного удара нападающего Манфреда Угальде.

Красно-белые набрали 19 очков и приблизились к лидирующему в чемпионате "Краснодару", в активе которого на один балл больше и игра в запасе. На данный момент спартаковцы располагаются на втором месте.

Источник: "Чемпионат"

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