Хлусевич рассказал, почему он покинул "Спартак"

- Любое решение покинуть клуб или перейти в другой — это непростое решение. Но я понимал свою ситуацию.
Понимал, что мне надо играть. Поэтому это было осознанное решение, - сказал Хлусевич в эфире "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно Даниил Хлусевич покинул московский "Спартак" и перешел на правах свободного агента в "Ростов", с которым заключил контракт до конца июня 2028 года.
За красно-белых защитник провел во всех турнирах 110 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 12 результативных передач. На счету 25-летнего футболиста пять матчей в составе национальной команды России.