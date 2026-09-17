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Хлусевич рассказал, почему он покинул "Спартак"

Защитник Даниил Хлусевич назвал причину, по которой он ушел из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Хлусевича, он понимал, что ему нужно играть, поэтому покинул "Спартак".

- Любое решение покинуть клуб или перейти в другой — это непростое решение. Но я понимал свою ситуацию.
Понимал, что мне надо играть. Поэтому это было осознанное решение, - сказал Хлусевич в эфире "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно Даниил Хлусевич покинул московский "Спартак" и перешел на правах свободного агента в "Ростов", с которым заключил контракт до конца июня 2028 года.

За красно-белых защитник провел во всех турнирах 110 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 12 результативных передач. На счету 25-летнего футболиста пять матчей в составе национальной команды России.

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