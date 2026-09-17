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Сербский клуб объявил о переходе защитника ЦСКА

Сербский клуб "Чукарички" объявил о переходе защитника ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Сербский футбольный клуб "Чукарички" на официальном сайте сообщил о переходе защитника ЦСКА Рамиро Ди Лусиано на правах аренды до конца сезона. По информации СМИ, у сербов будет право выкупа футболиста за 500 тысяч евро, а "армейцы" сохранят право на 40 процентов от денег с перепродажи аргентинца.

Рамиро Ди Лусиано перешел в ЦСКА из аргентинского "Банфилда" летом 2025 года за 1,15 миллионов евро. Всего он провел за российский клуб во всех турнирах три матча и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 22-летнего правого защитника оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.

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