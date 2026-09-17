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Форвард "Зенита" Соболев поддержал футболиста "Балтики"

Форвард "Зенита" Александр Соболев поддержал голкипера "Балтики" Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, Латышонок - классный вратарь, но в эпизоде с пропущенным голом мог поскользнуться из-за погоды.

- Увидел, что Женя назад бежит, и решил пробить. На самом деле пробил не очень хорошо, просто Женя поскользнулся или запнулся. Это может быть связано с погодой, с дождём, полем — не знаю.
У всех такое бывает. Женя огромный молодец, классный вратарь, и я желаю ему только удачи. Уверен, что он справится! - приводит слова Соболева пресс-служба петербуржцев.

Вчера, 16 сентября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике, в составе хозяев - Брайан Хиль и Илья Петров.

Соболев в этой встрече записал на свой счет забитый мяч и результативную передачу. На данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками.

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