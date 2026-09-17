"На поле мы это почувствовали". Игрок "Факела" назвал "Спартак" лучшим клубом РПЛ

Для меня "Спартак" – лучший клуб Премьер-Лиги. Сегодня на поле мы это почувствовали.
Но мы все равно старались, хоть и не получилось набрать очки. Очень обидно", - сказал Тодорович.
Вчера, 16 сентября, "Факел" встречался на выезде с московским "Спартаком" в 9-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Москве на "Лукойл Арене" и завершился минимальным поражением гостей со счетом 0:1. Победный гол красно-белые забили на 90+1-й минуте.
Напомним, на 66-й минуте был удален защитник Матвей Бардачев, получивший вторую желтую карточку, и воронежцы доигрывали вдесятером.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"