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"На поле мы это почувствовали". Игрок "Факела" назвал "Спартак" лучшим клубом РПЛ

Защитник "Факела" Дарко Тодорович прокомментировал поражение "Спартаку" в 9-м туре чемпионата России (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня у меня просто нет слов. Очень тяжело и обидно.

Для меня "Спартак" – лучший клуб Премьер-Лиги. Сегодня на поле мы это почувствовали.

Но мы все равно старались, хоть и не получилось набрать очки. Очень обидно", - сказал Тодорович.

Вчера, 16 сентября, "Факел" встречался на выезде с московским "Спартаком" в 9-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Москве на "Лукойл Арене" и завершился минимальным поражением гостей со счетом 0:1. Победный гол красно-белые забили на 90+1-й минуте.

Напомним, на 66-й минуте был удален защитник Матвей Бардачев, получивший вторую желтую карточку, и воронежцы доигрывали вдесятером.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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