Мостовой встал на защиту Даку: Угальде тоже сначала не забивал

"Да, он пока не слишком результативен, но человек не так давно пришел в команду, ему нужно время. Угальде тоже приходил и не забивал первые матчи, а потом начал забивать и стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата.
Так что Даку нужно просто адаптироваться к стилю игры "Спартака", - сказал Мостовой Metaratings.
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" 6 августа. Всего за новый клуб нападающий провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение 28-летнего албанца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2029 года.