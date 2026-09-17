Мостовой встал на защиту Даку: Угальде тоже сначала не забивал

Фото: ФК "Спартак"

Так что Даку нужно просто адаптироваться к стилю игры " Спартака ", - сказал Мостовой Metaratings

Александр Мостовой считает, что футболисту необходимо дать время для адаптации к стилю игры новой команды."Да, он пока не слишком результативен, но человек не так давно пришел в команду, ему нужно время. Угальде тоже приходил и не забивал первые матчи, а потом начал забивать и стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата.Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" 6 августа. Всего за новый клуб нападающий провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение 28-летнего албанца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2029 года.