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Мостовой встал на защиту Даку: Угальде тоже сначала не забивал

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о новом форварде красно-белых Мирлинде Даку.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Мостовой считает, что футболисту необходимо дать время для адаптации к стилю игры новой команды.

"Да, он пока не слишком результативен, но человек не так давно пришел в команду, ему нужно время. Угальде тоже приходил и не забивал первые матчи, а потом начал забивать и стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата.

Так что Даку нужно просто адаптироваться к стилю игры "Спартака", - сказал Мостовой Metaratings.

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" 6 августа. Всего за новый клуб нападающий провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение 28-летнего албанца с красно-белыми рассчитано до конца июня 2029 года.

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