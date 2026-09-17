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"Нижний Новгород" сообщил об изменении в руководстве

Пресс-служба нижегородцев объявила о новом назначении.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Давид Капанадзе назначен на пост заместителя генерального директора ФК "Нижний Новгород" по развитию детского и молодежного футбола.

Ранее специалист работал тренером и спортивным директором в академии клуба, а в сентябре 2024 года стал руководителем Спортивной школы олимпийского резерва №8.

В этом сезоне нижегородская команда набрала 28 очков после 11 сыгранных туров и единолично лидирует в турнирной таблице Первой лиги.

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