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Угальде назвал защитников, против которых сложнее всего играть в РПЛ

Форвард "Спартака" Манфред Угальде рассказал, против каких защитников РПЛ ему приходится труднее всего.
Фото: ФК "Спартак"
"Вообще мне сложнее против игроков обороны, которые обладают высокой скоростью. Потому что от "больших" защитников я могу убежать.

Персонально могу выделить колумбийца, который перешел из "Балтики" в "Зенит", — Андраде. Еще в "Ахмате" очень цепкий высокий парень — Ндонг", - сказал Угальде.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде стал игроком "Спартака" в январе 2024 года. Футболист подписал с московским клубом контракт, который истекает летом 2028 года.

В этом сезоне Угальде забил три мяча и отдал одну голевую передачу в 9 матчах чемпиоаната России. Также на его счету 3+1 по системе гол плюс пас в 3 играх Кубка страны.

Источник: ФК "Спартак"

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