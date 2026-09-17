Угальде назвал защитников, против которых сложнее всего играть в РПЛ

Персонально могу выделить колумбийца, который перешел из "Балтики" в "Зенит", — Андраде. Еще в "Ахмате" очень цепкий высокий парень — Ндонг", - сказал Угальде.
Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде стал игроком "Спартака" в январе 2024 года. Футболист подписал с московским клубом контракт, который истекает летом 2028 года.
В этом сезоне Угальде забил три мяча и отдал одну голевую передачу в 9 матчах чемпиоаната России. Также на его счету 3+1 по системе гол плюс пас в 3 играх Кубка страны.
Источник: ФК "Спартак"